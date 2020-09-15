Всі податки і збори йшли в "бюджет" сепаратистів

На Дніпропетровщині затримали групу осіб, яка незаконно постачала товари на окуповані території Донбасу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, співробітниками Служби безпеки України було викрито групу осіб, які розробили злочинну схему поставок товарів в "ДНР".

За даними СБУ, протягом 2019-2020 років групою осіб на території Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей була створена злочинна схема з поставки товарів народного споживання на територію "ДНР", що суперечить вимогам чинного законодавства України.

В митні документи вносилися недостовірні дані - товар нібито відправляли Азербайджан і Грузію, транзитом через РФ. Насправді ці товари поставлялися в "ДНР", де в подальшому і реалізовувалися місцевими підприємствами.

Через нелегальну схему було експортовано товарів на загальну суму понад 8,5 мільйона гривень. Всі митні платежі, податки і збори від такої діяльності надходили в бюджет самопроголошеної "республіки". Таким чином, кошти використовувалися для забезпечення діяльності даної терористичної організації.

Одному з учасників злочинної групи вже було пред'явлено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України (сприяння діяльності терористичної організації), а також обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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