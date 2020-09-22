Утром, 22 сентября жители Днепра наблюдали над областным центром сильный смог

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Telegram группы "hue*iy_dnepr".

Так, жители миллионного мегаполиса заметили гигантское облако дыма, которое стелолось над западной частью Днепра.

На момент написания новости о причинах возникновения облака дыма никакой информации не было.

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Предположительно, это следствие сильного пожара, либо же выброса вредных веществ одним из предприятий города.

Politeka писала, что под Днепром происходит настоящее экологическое бедствие, и местные жители ищут виновных в этом. Так, в садовом товариществе "Петровское-2" возле села Шевченко Днепропетровской области происходит настоящее экологическое бедствие. Здесь стоит стойкий запах мертвой рыбы и животных, которые не смогли убежать. Неприятные ароматы слышны на несколько километров.

По словам местных жителей, раньше здесь жили птицы из Красной книги. В частности, прилетали цапли, особый вид гусей и т.д. Сейчас в этой местности такого уже не наблюдается, а можно почувствовать лишь трупный запах.

В Одесской области зафиксировали массовый мор рыбы. Кадры с места бедствия и подробности рассказал у себя в Фейсбук известный эколог Иван Русев. Дохлую рыбу обнаружили на лимане Малый Сасык в национальном природном парке «Тузловские лиманы». Катастрофическую ситуацию Русев связывает с отсутствием водообмена между Тузловские лиманами и Черным морем.

"Вчера под вечер, сотрудники нацпарка обнаружили водоемы, где начала гибнуть рыба. Пока нашли несколько десятков рыб, обследуют дальше почти высохшие водоемы на отдельных участках", - сообщил Русев.

Напомним, по Днепру "разгуливает" полутораметровая змея, жители напуганы: кадры с места.

Pоliteka сообщала, что Киев накрыл ядовитый смог, экологи и врачи бьют в набат.

Также Politeka писала, что Днепр позеленел: чем опасно купание в цветной воде