Утром, 22 сентября жители Днепра наблюдали над областным центром сильный смог

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Telegram группы "hue*iy_dnepr".

Так, жители миллионного мегаполиса заметили гигантское облако дыма, которое стелолось над западной частью Днепра.

На момент написания новости о причинах возникновения облака дыма никакой информации не было.

Предположительно, это следствие сильного пожара, либо же выброса вредных веществ одним из предприятий города.

Politeka писала, что под Днепром происходит настоящее экологическое бедствие, и местные жители ищут виновных в этом. Так, в садовом товариществе "Петровское-2" возле села Шевченко Днепропетровской области происходит настоящее экологическое бедствие. Здесь стоит стойкий запах мертвой рыбы и животных, которые не смогли убежать. Неприятные ароматы слышны на несколько километров.

По словам местных жителей, раньше здесь жили птицы из Красной книги. В частности, прилетали цапли, особый вид гусей и т.д. Сейчас в этой местности такого уже не наблюдается, а можно почувствовать лишь трупный запах.

В Одесской области зафиксировали массовый мор рыбы. Кадры с места бедствия и подробности рассказал у себя в Фейсбук известный эколог Иван Русев. Дохлую рыбу обнаружили на лимане Малый Сасык в национальном природном парке «Тузловские лиманы». Катастрофическую ситуацию Русев связывает с отсутствием водообмена между Тузловские лиманами и Черным морем.

"Вчера под вечер, сотрудники нацпарка обнаружили водоемы, где начала гибнуть рыба. Пока нашли несколько десятков рыб, обследуют дальше почти высохшие водоемы на отдельных участках", - сообщил Русев.

Напомним, по Днепру "разгуливает" полутораметровая змея, жители напуганы: кадры с места.

Pоliteka сообщала, что Киев накрыл ядовитый смог, экологи и врачи бьют в набат.

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