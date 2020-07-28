У Дніпрі біля житлового будинку виявили велику змію

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслежбу ДСНС.

Так, у дворі одного з багатоповерхових житлових будинків виявили півтораметрову змію. Рятувальники, що прибули на місце події, зловили її та вивезли за межі міста.

Змію виявили місцеві жителі на вулиці 20-річчя Перемоги у Придніпровську, біля під'їзду п'ятиповерхівки (буд. № 9). Дніпряни подзвонили в Службу порятунку. Співробітники ДСНС, що прибули на виклик, швидко спіймали змію, вивезли за межі населеного пункту і відпустили на волю.

На відео можна побачити, як змія сидить у рослинах прямо біля під'їзду житлового будинку.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі знайшли змію прямо на дитячому майданчику. Тоді до служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на проспекті Дмитра Яворницького Соборного району міста Дніпро на дитячому майданчику мешканці виявили плазуна. За даним викликом на місце було направлено підрозділ аварійно-рятувальної частини. Рятувальники повідомили, що на місці було виявлено 1,5-метрового плазуна на дереві. За допомогою спеціального інструменту співробітники ДСНС відловили змію та вивезли її за межі населеного пункту.

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