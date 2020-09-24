На Днепропетровщине в больницах находится более полутысячи человек с коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию Днепропетровской ОГА.

Так, директор департамента здравоохранения ОГА Валерий Сердюк рассказал, что в госпитальных базах области находятся 530 больных коронавирусом, из них 322 - в Днепре.

По его словам, именно в областном центре врачи фиксируют вспышку COVID-19. Ее связывают с грубыми нарушениями карантинных ограничений.

Сюрдюк рассказал, что в области был зафиксирован очередной антирекорд - 298 новых случаев за сутки.

"Это почти втрое больше, чем вчера. Эпицентром распространения болезни стал Днепр - здесь коронавирус диагностировали у 240 человек. Это предсказуемо, учитывая массовые мероприятия, которые местные власти организовали на День города. Это игнорирование всех правил карантина, которое привело к таким цифрам. Если в течение недели-двух здесь будем фиксировать такие же показатели, то город может попасть в "красную" зону", - сказал он.

По состоянию на сегодняшний день всего на Днепропетровщине зафиксировано 4692 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели 2478 человек, умерло - 94.

В целом в госпитальных базах первой волны предусмотрено 2383 койки для больных.

Как известно, почти две недели назад, 12 сентября, днепряне отмечали День города. В выходные на площади Днепра собрались десятки тысяч людей, большинство из которых игнорировали карантинные ограничения - были без масок и не соблюдали дистанцию. Тогда в МОЗ прогнозировали, что такое мероприятие может привести к новой вспышке ковида.

Напомним, украинцев отрезвят новым усилением карантина, в Кабмине уже предупредили.

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