Новая вспышка коронавируса в Днепре вызвана празднованием Дня города, когда на площади собрались десятки тысяч людей

Как передает Politeka, об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, по его словам, виной вспышки заболеваемости COVID-19 в Днепре стало празднование Дня города 12 сентября.

Министр отметил, что учитывая количество подтвержденного в последнее время количества случаев заражения коронавирусом, причина вспышки в Днепре - празднование Дня города 12 сентября.

"Несложно провести параллель между проведением массовых мероприятий и количеством зараженных. Это еще раз говорит о том, что именно массовые мероприятия являются одним из главных факторов распространения болезни", - отметил Степанов.

Глава областного управления здравоохранения Валерий Сердюк, в свою очередь, заявил, что сейчас загруженность больниц приближается к 100%. При этом госпитальные базы, по его словам, готовы и оснащены всем необходимым.

"Борьба с эпидемией - это движение в двустороннем направлении. Если случится "пожар", то медицина будет бессильна, поэтому я призываю всех граждан соблюдать правила противоэпидемической защиты", - подчеркнул он.

Напомним, в шаге от "красной" зоны: днепрян массово "косит" китайский вирус, появились тревожные данные.

Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жесткое решение по карантину, что теперь будет с поездками.

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