На Дніпропетровщині у лікарнях перебуває понад півтисячі людей з коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію Дніпропетровської ОДА.

Так, директор департаменту охорони здоров'я ОДА Валерій Сердюк розповів, що у госпітальних базах області знаходяться 530 хворих на коронавірус, з них 322 - в Дніпрі.

За його словами, саме в обласному центрі лікарі фіксують спалах COVID-19. Його пов'язують із грубими порушеннями карантинних обмежень.

Сюрдюк розповів, що в області було зафіксовано черговий антирекорд - 298 нових випадків за добу.

"Це майже втричі більше, ніж вчора. Епіцентром поширення хвороби став Дніпро - тут коронавірус діагностували у 240 осіб. Це передбачувано, з огляду на масові заходи, які місцева влада організувала на День міста. Це ігнорування всіх правил карантину, яке призвело до таких цифр. Якщо протягом тижня-двох тут будемо фіксувати такі ж показники, то місто може потрапити в "червону" зону", - сказав він.

Станом на сьогоднішній день всього на Дніпропетровщині зафіксовано 4692 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Одужали 2478 осіб, померло - 94.

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