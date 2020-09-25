В Кривом Роге Днепропетровской области на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом усилят карантин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Так, с понедельника, 28 сентября, в Кривом Роге на 14 дней усилят карантинные ограничения. Это связано с тем, что город попал в "желтую" зону эпидемиологической опасности из-за стремительного увеличения количества зараженных COVID-19.

С понедельника жителям и гостям Кривого Рога нельзя будет посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста. При входе во все учреждения и заведения города администрация должна разместить информацию о разрешенном количестве посетителей в здании.

В общественном транспорте по-прежнему нельзя перевозить количество пассажиров, которое больше, чем количество сидячих мест. Также все пассажиры, находящиеся в салоне общественного транспорта, должны быть с защитными масками.

Кроме того, запрещается работа хостелов, работа кафе и ресторанов в ночное время, массовые спортивные мероприятия.

Массовые мероприятия можно проводить с расчетом один человек на 5 квадратных метров, а кинотеатры могут работать при условии, если зал заполнен менее чем на 50%.

Напомним, украинцев отрезвят новым усилением карантина, в Кабмине уже предупредили.

Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жесткое решение по карантину, что теперь будет с поездками.

Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали.