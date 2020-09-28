В Днепре на карантин закрыли часть высшего учебного заведения
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Национального технического университета "Днепровская политехника".
Так, на сайте вуза отмечается, что часть студентов перевели на дистанционное обучение. Соответствующее решение было принято руководством учебного заведения на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе и перевода области в "желтую" зону.
Так, с понедельника, 28 сентября, некоторые курсы университета отправили на онлайн-обучение. А вот студенты первого (нормативный и сокращенный срок обучения) и второго курсов бакалавриата (нормативный курс обучения), а также первого курса магистратуры будут учиться в смешанном формате до 11 октября, а 12 октября их переведут на дистанционное обучение.
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При этом занятия смогут проводить очно, если это будет необходимо. В таком случае нужно будет придерживаться противоэпидемических норм.
Карантинные мероприятия в университете проводят на фоне того, что часть студентов и преподавателей на данный момент находятся на самоизоляции, а Днепр попал в "желтую" карантинную зону.
Как известно, с 28 сентября Днепр относится к "желтой" зоне, в рамках чего для Днепра вводятся новые карантинные ограничения.
Напомним, украинцев отрезвят новым усилением карантина, в Кабмине уже предупредили.
Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жесткое решение по карантину, что теперь будет с поездками.
Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в МОЗ раскрыли детали.