В Днепре на карантин закрыли часть высшего учебного заведения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Национального технического университета "Днепровская политехника".

Так, на сайте вуза отмечается, что часть студентов перевели на дистанционное обучение. Соответствующее решение было принято руководством учебного заведения на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе и перевода области в "желтую" зону.

Так, с понедельника, 28 сентября, некоторые курсы университета отправили на онлайн-обучение. А вот студенты первого (нормативный и сокращенный срок обучения) и второго курсов бакалавриата (нормативный курс обучения), а также первого курса магистратуры будут учиться в смешанном формате до 11 октября, а 12 октября их переведут на дистанционное обучение.

При этом занятия смогут проводить очно, если это будет необходимо. В таком случае нужно будет придерживаться противоэпидемических норм.

Карантинные мероприятия в университете проводят на фоне того, что часть студентов и преподавателей на данный момент находятся на самоизоляции, а Днепр попал в "желтую" карантинную зону.

Как известно, с 28 сентября Днепр относится к "желтой" зоне, в рамках чего для Днепра вводятся новые карантинные ограничения.

Напомним, украинцев отрезвят новым усилением карантина, в Кабмине уже предупредили.

Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жесткое решение по карантину, что теперь будет с поездками.

Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в МОЗ раскрыли детали.