Дніпропетровщина потрапила в "жовту" зону карантину, і відтепер в області діють нові обмеження

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Кабінету міністрів України.

Так, з 28 вересня Дніпропетровська область вперше потрапила в "жовту" зону карантину. У зв'язку з різким збільшенням кількості інфікованих і більшою завантаженістю опорних лікарень пацієнтами з COVID-19 в Дніпрі, Кривому Розі, а також у Верхньодніпровському, Дніпровському, П'ятихатському та Царичанському районах області вирішили посилити карантинні обмеження.

На території "жовтої" зони карантину забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, за винятком тих, які надають послуги кризово.

Також у "жовтій" зоні зберігаються вимоги і "зеленої" зони: масковий режим в громадських будівлях та транспорті, обмежена кількість пасажирів у громадському транспорті (не більше, ніж кількість сидячих місць), заповнення кінотеатрів тільки на 50% і проведення масових заходів не більше однієї людини на 5 квадратних метрів.

Також уряд порекомендував представникам місцевої влади внести зміни до робочих графіків.

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