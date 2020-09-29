В Днепре борются за жизнь украинского военного, получивший ранение на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 34-й канал.

Так, в Днепре в больнице им. Мечникова спасают раненого под Донецком бойца ВСУ.

Главный врач медицинского учреждения Сергей Рыженко рассказал, что у воина сотрясение мозга и осколочные ранения конечностей. Несколько обломков попали в глаза.

Известно, что боец ВСУ выполнял боевое задание на Донбассе и подорвался на мине. В днепровском медучреждении врачи спасают раненого на востоке сапера, ему 52 года.

Воин был ранен возле Волновахи Донецкой области. В Днепр украинского военного доставили в тяжелом состоянии, но в данный момент его состояние улучшилось. По словам Рыженко, жизни воина ВСУ сейчас ничего не угрожает.

"Парень подорвался, он в настоящее время находится в отделении нейрохирургии. У него контузия, черепно-мозговая травма. Сейчас он, по сути, в средней тяжести. Жизни ничего не угрожает", - сказал генеральный директор ОКБ им. И. Мечникова Сергей Рыженко в комментарии журналистам.

Как известно, в больнице им. Мечникова в Днепре с самого начала российской агресии на Донбассе регулярно спасают раненых бойцов ВСУ. Медики "вытянули" уже тысячи украинских защитников.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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