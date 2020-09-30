На Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести школьника

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на волонтерскую группу "Поиск пропавших детей" в соцсети.

Известно, что парень пропал в городе Синельниково Днепропетровской области. Он сообщил, что не придет в школу, ушел из дома и исчез. Парню 16 лет, он среднего роста и худощавого телосложения.

"Внимание, Днепр! 29.09.2020 в г. Синельниково пропал Бондаренко Павел. В школьной группе сообщил, что по семейным обстоятельствам его не будет, ушел из дома и исчез. Был одет: синяя спортивная кофта с красной полоской, темные брюки, темные кроссовки", - говорится в сообщении.

Также известно о приметах парня. Школьник худощавый, ему 16 лет, рост 176 см.

"Если у вас есть информация о местонахождении Павла, сообщите по телефонам: 102 (полиция), 732 07 00, 098 172 11 84 ("Поиск пропавших детей Днепр")", - обращаются к днепрян.

Ранее также сообщалось, что в Каменском Днепропетровской области пропала 13-летняя девочка. Ангелина Безгинова в среду, 23 сентября ушла из дома гулять, но так и не вернулась. На вид ребенку около 13 лет, у Ангелины длинные русые волосы, по особым приметам – шрам на левой руке.

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