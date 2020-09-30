Днепряне возмутились качеством еды, которой кормят их детей в школах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Открытый".

Так, родители школьников рассказали, что их дети отказываются есть обеды, которые им выдают в школе в ланч-боксах.

"Невкусно, маленькие порции и слишком дорого", - так описывают родители еду в школьных столовых Днепра.

В соцсети днепрянка показала фото школьного обеда, подшучивая, что, вероятно, его кто-то уже ел.

В школе №139 рассказали, что выпечка здесь несвежая, гарниры невкусные, а порции - очень маленькие.

"Свекла была как нечищеная, с кожурой. Кашу рисовую разложили некрасиво и сверху какой-то кусочек мяса. Это можно было бы съесть, но детям не выдали ни ложку, ни вилку. Сказали, что приборы в комплект не входят", - рассказала бабушка одной из школьниц.

Из-за карантина обеды детям выдают в ланч-боксах, однако еда от этого вкуснее не стала.

"Нас предупредили, что боксы с обедом заказали на весь класс. Мы приняли это довольно позитивно. Ребенок пришел после школы и попросил меня написать отказ, мол, он не будет это есть", - рассказала мать одного из учеников школы Днепра.

Напомним, журналист развенчал миф о школьном питании в СССР: "кормили мерзко и всем было...".

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