У Дніпрі стався черговий скандал у маршрутці - водій відмовився безкоштовно перевозити дитину

Як передає Politeka, про це повідомила користувачка соцмережі.

Так, дніпрянка розповіла, що в маршрутці №141 стався конфлікт. Водій вимагав від школяра оплатити проїзд, погрожуючи вигнати його із салону.

За словами дніпрянки, водій так жорстоко поводиться зі всіма дітьми. Вона наголосила, що це не поодинокий випадок. Подібні конфлікти повторюються щодня, і схоже, що ситуація тільки загострюється.

Дівчина звернулась до адміністрації підприємства, де працює водій, з проханням втрутитися в проблему, інакше може трапитися біда. Батьки пригрозилися, що вони самі "поговорять" з водієм і пояснять, як він поводиться.

"Можна провести бесіду з водієм маршрутки №141, номер машини АЕ 3045. На якій підставі він вимагає з 9-річної дитини повну вартість проїзду - 8 гривень. Учнівський ще не видали в школі. А водій каже - або плати, або виходь. Як він сказав, я не бачу, що це школяр. Так може йому треба окуляри, щоб бачив школярів, і постійно він так чинить з дітьми. Час коли він образив дитину, був 12.35. Будь ласка, проведіть з ним розмову, або батьки проведуть", - написала дніпрянка.

Як відомо, у Дніпрі пільговий проїзд для школярів поширюється на всі дні - і вихідні, і свята, і канікули. Тобто в автобусах з 25% знижкою можна тепер їздити завжди, а не тільки в будні, як раніше.

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