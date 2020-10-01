На Днепропетровщине разыскивают пропавшую без вести пенсионерку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Так, полиция Каменского разыскивает без вести пропавшую 70-летнюю женщину.

По данным правоохранителей, 10 сентября 2020 года в Каменском 70-летняя Валентина Далидуткина ушла из дома по ул. Портовая и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

В полиции также рассказали о приметах женщины. У нее рост 165 см, она худощавого телосложения, волосы - седые и короткие, глаза синего цвета.

Пенсионерка была одета в платье светлого цвета.

"Просьба ко всем, кому известно место пребывания Валентины Далидуткиной, сообщить в Каменской отдел полиции по телефонам: "102", 097 774 07 04, 096 586 94 41", - говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что парень пропал в городе Синельниково Днепропетровской области. Он сообщил, что не придет в школу, ушел из дома и исчез. Парню 16 лет, он среднего роста и худощавого телосложения.

В школьной группе он сообщил, что по семейным обстоятельствам его не будет, ушел из дома и исчез. Был одет в синюю спортивную кофту с красной полоской, темные брюки, темные кроссовки.

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