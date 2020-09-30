На Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти школяра

Про це повідомляє Politeka з посиланням на волонтерську групу "Пошук зниклих дітей" у соцмережі.

Відомо, що хлопець зник у місті Синельникове Дніпропетровської області. Він повідомив, що не прийде до школи, пішов з дому і зник. Хлопцю 16 років, він середнього зросту та худорлявої статури.

"Увага, Дніпро! 29.09.2020 у м. Синельникове пропав Бондаренко Павло. У шкільній групі повідомив, що за сімейними обставинами його не буде, пішов з дому і зник. Був одягнений: синя спортивна кофта з червоною смужкою, темні штани, темні кросівки", - йдеться в повідомленні.

Також відомо про прикмети хлопця. Школяр худорлявий, йому 16 років, зріст 176 см.

"Якщо у вас є інформація про місцезнаходження Павла, повідомте за номерами: 102 (поліція), 732 07 00, 098 172 11 84 ("Пошук зниклих дітей Дніпро")", - звертаються до дніпрян.

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