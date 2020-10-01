В Днепре похоронят погибшего на Донбассе украинского воина Артема Бондаренко
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу 25-й отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригады.
Так, в пятницу 2 октября, в Днепре состоятся похороны погибшего на востоке Украины воина Артема Бондаренко.
С 10.00 до 10.30 прощание с павшим воином состоится на ул. Мониторной, 5. После этого, в 11.00, все желающие попрощаться с Артемом отправятся к Аллее Героев (возле здания Днепропетровской ОГА), где пройдет прощальная церемония.
Похоронят погибшего героя на Краснопольском кладбище в 12.00.
В 25-й бригаде сообщили, что с началом российско-украинской войны, в адском 2014 году, Артем одним из первых добровольно пошел защищать Украину на Донбассе.
Старшина Бондаренко в составе своего десантного подразделения принимал участие в самых ожесточенных боях на Донбассе: в Донецком аэропорту, Авдеевской промзоне, Песках, Станице Луганской.
Жизнь десантника оборвалась во время ликвидации страшного пожара на Луганщине, в районе проведения ООС. Артем осуществлял эвакуацию военного имущества, однако стихия не оставила воину никаких шансов на спасение.
Напомним, на Донбассе оборвалась жизнь "киборга" из Днепра: "защищал Украину с 2014 года".
Ранее Politeka сообщала, что на Донбассе оборвалась жизнь бойца ВСУ: известны первые подробности трагедии.
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