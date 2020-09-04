На Донбасі обірвалось життя українського "кіборга" з Дніпра Артема Бондаренка
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Так, у Луганській області загинув старшина 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Артем Бондаренко, якого початково вважали зниклим безвісти. Тіло бійця ЗСУ знайшли під завалами бліндажа.
Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого десантника старшини Артема Бондаренка.
Відомо, що військовослужбовець загинув під час ліквідації пожежі на Луганщині, в районі проведення операції Об'єднаних сил. У Командуванні ДШВ також зазначили, що Артем вважався безвісти зниклим, однак його тіло було знайдено під завалами згорівшого бліндажа. У штабі ООС повідомили, що український десантник загинув, коли займався евакуацією військового майна під час гасіння пожежі.
У Командуванні ДШВ повідомляють, що Артем захищав Україну на Донбасі від початку російської агресії - з 2014 року.
"Артем Бондаренко прийшов добровольцем до Збройних Сил України у гарячому 2014 році. В складі українського десанту вів бойові дії в найбільш гарячих точках Донбасу: Піски, Донецький аеропорт, Авдіївська промзона та багато інших. У складних ситуаціях, він завжди був прикладом мужності, витримки та честі, доброю та порядною людиною. За це його любили та поважали солдати. Вічна слава та пам'ять воїну-десантнику", - йдеться в повідомленні.
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