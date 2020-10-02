Город Днепр и Днепропетровская область теперь относят к "оранжевой" карантиной зоне

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию министра Кабинета министров Олега Немчинова на его Telegram-канале.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Следует отметить, что обновленное эпидемиологическое зонирование будет действовать с понедельника, 5 октября.

Таким образом, для днепрян в городе и области станет еще больше запретов.

В частности, кроме предыдущих ограничений, предусмотренных "желтой" и "зеленой" зоной, для Днепра и области добавятся следующие:

запрет деятельности учреждений, предоставляющих услуги размещения (хостелов, турбаз и т. п, за исключением отелей);

запрет работы развлекательных заведений и ресторанов в ночное время;

запрет деятельности спортивных залов, фитнес-центров. учреждений культуры;

запрет плановой госпитализации в больницах, кроме ряда определенных исключений;

запрет приема новых изменений в детских лагерях;

запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек с учетом нормы 1 человек на 20 квадратных метров площади.

Напомним, в Днепре студентов срочно отправляют на карантин, детали.

Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жесткое решение по карантину, что теперь будет с поездками.

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