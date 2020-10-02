Город Днепр и Днепропетровская область теперь относят к "оранжевой" карантиной зоне
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию министра Кабинета министров Олега Немчинова на его Telegram-канале.
Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Следует отметить, что обновленное эпидемиологическое зонирование будет действовать с понедельника, 5 октября.
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Таким образом, для днепрян в городе и области станет еще больше запретов.
В частности, кроме предыдущих ограничений, предусмотренных "желтой" и "зеленой" зоной, для Днепра и области добавятся следующие:
- запрет деятельности учреждений, предоставляющих услуги размещения (хостелов, турбаз и т. п, за исключением отелей);
- запрет работы развлекательных заведений и ресторанов в ночное время;
- запрет деятельности спортивных залов, фитнес-центров. учреждений культуры;
- запрет плановой госпитализации в больницах, кроме ряда определенных исключений;
- запрет приема новых изменений в детских лагерях;
- запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек с учетом нормы 1 человек на 20 квадратных метров площади.
Напомним, в Днепре студентов срочно отправляют на карантин, детали.
Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жесткое решение по карантину, что теперь будет с поездками.
Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали.