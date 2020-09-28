У Дніпрі на карантин закрили частину вищого навчального закладу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Національного технічного університету "Дніпровська політехніка".

Так, на сайті вишу зазначається, що частину студентів перевели на дистанційне навчання. Відповідне рішення було прийнято керівництвом навчального закладу на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні і переведення області у "жовту" зону.

Так, з понеділка, 28 вересня, деякі курси університету відправили на онлайн-навчання. А ось студенти першого (нормативний і скорочений термін навчання) і другого курсів бакалаврату (нормативний курс навчання), а також першого курсу магістратури будуть вчитися в змішаному форматі до 11 жовтня, а з 12 жовтня їх переведуть на дистанційне навчання.

При цьому заняття зможуть проводити очно, якщо це буде необхідно. В такому випадку потрібно буде дотримуватися протиепідемічних норм.

Карантинні заходи в університеті вопровадити на тлі того, що частина студентів і викладачів на даний момент перебувають на самоізоляції, а Дніпро потрапило в "жовту" карантинну зону.

Як відомо, з 28 вересня Дніпро відноситься до "жовтої" зони, в рамках чого для Дніпра вводяться нові карантинні обмеження.

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