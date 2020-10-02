В общежитиях Днепра ежедневно фиксируются новые случаи коронавирса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет "ДніпроTV".

При этом студентов на дистанционное обучение не отправляют, несмотря на обострение эпидемиологической ситуации.

Так, лишь немногие университеты решили пойти на смешанную форму обучения. Между тем статистика по COVID-19 в городе неутешительная: за последние сутки зафиксировано 212 случаев.

В департаменте здравоохранения горсовета Днепра это связывают с миграцией молодежи, то есть на выходные молодые люди едут к себе домой, а эти населенные пункты могут быть в красных зонах. Потом студенты возвращаются в будни в общежитие, где не соблюдаются правила карантина.

По словам студентов, в общежитиях не слишком добросовестно соблюдаются карантинные меры - в масках ходят далеко не всегда. Кроме того, студенты рассказали, что на входе в вуз им не всегда меряют температуру.

Как известно, город Днепр и Днепропетровская область теперь относят к "оранжевой" карантиной зоне. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в Днепре студентов срочно отправляют на карантин, детали.

Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жесткое решение по карантину, что теперь будет с поездками.

Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в МОЗ раскрыли детали.