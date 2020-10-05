Под Днепром вандалы изуродовали мини-парк, который жители города сделали собственными руками
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию днепрянки Оксаны Буниной в соцсети.
Так, в поселке Авиаторском под Днепром в минувшие выходные, в ночь с субботы на воскресенье, за 12-м домом был варварским способом уничтожен мини-парк.
Местная жительница рассказала, что молодые растения были закуплены в питомнике на добровольные взносы жильцов 45 квартир.
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"Все лето, весну и осень жители нашего дома вкладывали туда свой труд, время и деньги... Пожалуйста, кто владеет какой-либо информацией о человеке, который совершил этот варварский поступок, сообщите нам, вознаграждение гарантируем", - написала женщина.
Ранее сообщалось, что в Днепре вандалы уничтожили сквер с молодыми деревьями. Известно, что инцидент произошел в жилом массиве "Приднепровск-Чапли". Вандалы сломали около десятка деревьев - это были молодые клены. Так, в 2019 году на аллее в Приднепровске сотрудники ДТЭК высадили молодые саженцы кленов. За год они уже успели прижиться и были готовы вырасти, но теперь деревья находятся в плачевном состоянии - кто-то решил, что растения в сквере не нужны.
Напомним, вандалы устроили погром в ботсаду Киева: кадры бесчинства.
Ранее Politeka сообщала, что вандалы устроили небывалый погром в Одессе, съехалась полиция: "украли 10 крестов".
Также Politeka сообщала, что в Харькове вандалы обнесли спортивную площадку, видео: позарились на блины.