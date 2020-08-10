"Хтось вирішив за всіх, що не треба..."

У Дніпрі вандали знищили сквер з молодими деревами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на на допис місцевого жителята керівника громадської організації "Народовладдя Дніпра" Вадима Шуйдина в соцмережі.

Відомо, що інцидент стався у житловому масиві "Придніпровськ-Чаплі". Вандали зламали близько десятка дерев - це були молоді клени.

Так, у 2019 році на алеї в Придніпровську співробітники ДТЕК висадили молоді саджанці кленів. За рік вони вже встигли прижитися і були готові вирости, але тепер дерева знаходяться в жалюгідному стані.

"Саджанці кленів вже прижилися і були готові рости і стати великими деревами. Але вже ні. Хтось вирішив, що не треба. Вирішив за всіх. За тих, хто їх саджав, за тих, хто повз них кожен день ходить, за тих, кому ці дерева допомогли б дихати", - написав Шуйдин.

В коментарях до повідомлення дніпряни висловили своє обурення діями вандалів і закликали інших реагувати на подібні випадки, а не проходити повз.

"Байдужість і невідворотність покарання вбиває місто, країну", "Ламати - не будувати! Ось так ми і живемо з нашим менталітетом і вихованням", - пишуть в коментарях.

Також дніпряни розповіли про інші випадки вандалізму у місті.

"Побудували майданчик 2 місяці тому, вже зламали, і дерева теж... Виховувати своїх дітей потрібно, вчити не ламати, а берегти працю іншого", - написала одна з підписниць Шуйдина.

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