В Днепре рассказали о ситуации с китайским вирусом

Гендиректор "Днепровской областной реабилитационной больницы" Инесса Шевченко рассказала, что в Украине катастрофически не хватает врачей, для работы с больными коронавирусом.

Об этом она сказала в программе "Апостроф Live".

"Умирают, болеют, увольняются. Понимаете, для того, чтобы лечить таких тяжелых пациентов, нужны врачи определенной квалификации. У нас их и до коронавирусной пандемии было немного. Это врачи-инфекционисты, это врачи-анестезиологи и реаниматологи, это профессиональные терапевты и кардиологи", - сказала она.

Как сообщила Шевченко, в Украине и до пандемии врачей было мало, а сейчас ситуация сильно ухудшилась.

Ранее мы писали, что официальная статистика базируется на обследованиях, однако число заболевших гораздо больше, чем нам указывает статистика.

Об этом заявлила генеральный директор Днепропетровской областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко.

Она утверждает, что многие люди вынуждены лечиться на дому, а у некоторых тесты не выявили китайский вирус, поэтому они не идут в статистику.

При этом по мнению Шевченко, статистика от реального положения вещей может отличаться от 3 до 5 раз.

Шевченко также пояснила, что перекрыть нехватку квалифицированного персонала интернами или студентами не представляется возможным. По ее словам медик, который не имеет специализации инфекциониста, реаниматолога может работать только врачом-стажером.

Как писала Politeka, в Днепре активизировались наглые домушники, родители в замешательстве: "Втираются в доверие к детям".

Напомним, "Без воды, света и канализации": в сети показали нечеловеческие условия в "вирусной" больнице под Днепром.

Также Politeka сообщала, что под Днепром открыли стрельбу в ресторане, появилось видео: есть жертвы, за жизнь раненых борются врачи.