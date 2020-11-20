В Днепре за сутки китайский вирус обнаружили у сотен людей

Об этом сообщает Карантин Днепр.

В Днепре по состоянию на 8 часов утра 20 ноября выявили 298 новых случаев коронавируса. За минувшие сутки выздоровело 188 пациентов.

Всего с начала пандемии COVID-19 в городе заболело 14 333 человек, из них 9977 выздоровели. Еще 4356 пациентов находятся на лечении.

Ранее мы писали, что официальная статистика базируется на обследованиях, однако число заболевших гораздо больше, чем нам указывает статистика.

Об этом заявлила генеральный директор Днепропетровской областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко.

Она утверждает, что многие люди вынуждены лечиться на дому, а у некоторых тесты не выявили китайский вирус, поэтому они не идут в статистику.

При этом по мнению Шевченко, статистика от реального положения вещей может отличаться от 3 до 5 раз.

Шевченко также пояснила, что перекрыть нехватку квалифицированного персонала интернами или студентами не представляется возможным. По ее словам медик, который не имеет специализации инфекциониста, реаниматолога может работать только врачом-стажером.

Как писала Politeka, в Днепре активизировались наглые домушники, родители в замешательстве: "Втираются в доверие к детям".

Напомним, "Без воды, света и канализации": в сети показали нечеловеческие условия в "вирусной" больнице под Днепром.

Также Politeka сообщала, что под Днепром открыли стрельбу в ресторане, появилось видео: есть жертвы, за жизнь раненых борются врачи.