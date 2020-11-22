В воскресенье, 22 ноября, второй тур местных выборов прошел в 11 городах Украины

Как пишет Politeka.net, на избирательные участки, среди прочих, пришли жители Днепра. Во втором туре за кресло городского головы в Днепре сражались нынешний мэр Борис Филатов и лидер партии "Громадська сила" Загид Краснов.

Напомним, что в первом туре Борис Филатов, который шел на выборы от партии "Пропозиция", набрал 46,41%. А Загид Краснов, который шел от партии "Громадська сила", занял второе место с результатом 13,15%.

Согласно результатам экзит-пола, проведенного социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера, во втором туре больше голосов набрал Борис Филатов. Он одержал победу на выборах с результатом 78,75% голосов.

Загид Краснов набрал лишь 18,25% голосов, уступив своему оппоненту.

Как известно, Борис Филатов стал мэром Днепра в 2015 году. Тогда он шел на выборы от партии «Укроп». Как и в этот раз, ему не удалось одержать победу в первом туре, поэтому он стал городским головой после второго тура, обойдя своего соперника – экс-главу Днепропетровской ОГА Александра Вилкула. Стоит отметить, что ради мэрского кресла Борис Филатов сложил депутатские полномочия.

Загид Краснов в днепропетровской политической среде – лицо не новое. В 2015 году он стал депутатом городского совета, где занимал должность секретаря.

Напомним, кого хотят видеть мэром жители Днепра, результаты экзитпола 25 октября.

Как сообщала Politeka, Соскин перечислил людей, которые могли бы заменить Зеленского.

Также Politeka писала, что Богдан нашел виновного в поражении "слуг народа" на местных выборах: "Его личный абсолютный провал".