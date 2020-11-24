Пожилых жителей Днепра пытаются обмануть продавцы дверей

Как передает Politeka.net, о подозрительном поведении замерщиков дверей рассказала днепрянка в Facebook-сообществе "Новокодацкий район (Ленинский) г. Днепр".

По словам женщины, ее маме предложили скидку в 1000 гривен.

"Мама вовремя взяла ситуацию в свои руки. Созвонилась с замерщиком, но встретиться смогли только через 2 недели. У них вечно не получалось на то время, что было удобно маме( потом мы поняли почему). Настал день Х, приехал замерщик на которого без слез не взглянешь...начал требовать предоплату 1000 грн. Естественно никаких документов или квитанций он не предоставил", - поделилась женщина.

В итоге пожилой днепрянке пришлось выпроваживать "замерщика"минут 40.

"Чувак ни в какую не хотел ехать без денег. Наконец когда он ушел мама ещё побыла во дворе минут 30 ( бабушки ещё дома не было) вышла на улицу и увидела что машина замерщика стоит. Он простоял там 3 часа! Чего ждал мы можем только догадываться. Но страшно стало, капец. Так что берегите своих бабушек и дедушек от таких замерщиков!", - предупредила днепрянка.