На Днепропетровщине задержали женщину, которая систематически обворовывала людей пожилого возраста

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-слжубу полиции Днепропетровской области.

Так, в Каменском Днепропетровской области полицейские задержали серийную воровку.

По данным правоохранителей, женщина обоснованно подозревается в совершении пяти краж на территории города.

Полиция задержала подозреваемую в серии краж. Ею оказалась ранее неоднократно судимая за совершение аналогичных преступлений 26-летняя местная жительница.

В полции рассказали, что женщина обворовывала женщин и мужчин преклонного возраста. Она действовала по четкой схеме: садилась рядом с ними в кафе и рассказывала им разные истории о своей жизни, во время которых и обворовывала потерпевших, забирая у них имущество. Похищенные вещи женщина продавала, а вырученные средства тратила на свои личные нужды.

Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание от ареста сроком на полгода до лишения свободы сроком до 5 лет.

Пресс-служба полиции также опубликовала фото телефона, который похитила молодая женщина у одной из своих жертв.

Ранее также сообщалось, что в Днепре две женщины представились работниками Пенсионного фонда и украли у мужчины пенсионного возраста 90 тысяч гривен. Задержали злоумышленниц через несколько недель после совершения преступления.

Напомним, в Днепре мошенницы начали "охоту" на стариков: "отдал им более 100 тысяч...".

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