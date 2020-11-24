Под Днепром разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку

Как передает Politeka.net, помощи в поисках попросили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

Известно, что 15-летняя жительница села Червоноивановка, Валерия Хомутинникова, ушла из дома 22 ноября.

На данный момент местонахождение девочки неизвестно.



Рост Леры 160 -165 см, среднего телосложения, волосы окрашены в желтый цвет, средней длины до плеч. Особая примета девочки - шрам выше кости на правой руке.

Она была одета в толстовку серого цвета с черными вставками и ботинки.

В полиции также отметили, что у девочки отсутствует мобильный телефон.

Если у вас есть любые данные о пропавшей, звоните по номерам: «102», (097) 989 83 35.

Стоит отметить, что благодаря неравнодушным гражданам и стараниям волонтеров удается совершать настоящие чудеса. Так, 16-летнего Игоря Гаврилюка с Днепра, который исчез 8 ноября, удалось найти всего за 3 дня. Мальчик сейчас дома и его жизни ничего не угрожает.

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