Ребенок замерз насмерть из-за халатности родителей

Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Кировоградской области.

Годовалый мальчик самостоятельно вышел из дома через незапертую дверь, а затем его тело нашли на улиц.

"Из объяснений родственников, ребенок самостоятельно вышел из дома через незапертую дверь. Информацию по данному факту внесли в ЕРДР по статье 166 Криминального кодекса Украины. Обстоятельства события выясняют следователи", - рассказала пресс-секретарь Нацполиции Виталина Бевзенко.

Теперь горе-родителям грозит ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.