Ребенок замерз насмерть из-за халатности родителей
Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Кировоградской области.
Годовалый мальчик самостоятельно вышел из дома через незапертую дверь, а затем его тело нашли на улиц.
"Из объяснений родственников, ребенок самостоятельно вышел из дома через незапертую дверь. Информацию по данному факту внесли в ЕРДР по статье 166 Криминального кодекса Украины. Обстоятельства события выясняют следователи", - рассказала пресс-секретарь Нацполиции Виталина Бевзенко.
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Теперь горе-родителям грозит ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Ранее мы писали, что в Харькове, выступавший на русском языке депутат, исключен из фракции
Александр Дорошенко выступал во время сессии облсовета на русском языке, чем, по мнению фракции, нарушил Закон о языке.
Депутат на своей странице в Facebook извинился перед коллегами за свое выступление на русском.
"Разволновался, потому и выступал на русском языке и не смог донести свою мысль на украинском, хотя до того, выступая с места, всегда доносил свою позицию на украинском", - сообщил Дорошенко.
Депутат заявил, что в быту использует русский язык, но пообещал в публичных выступлениях говорить на украинском.
Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".
Также Politeka писала, что в одесском магазине сцепились из-за украинского, видео: "мова – это говяжий язык".
Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.