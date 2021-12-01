Ребенок был сбит на пешеходном переходе

Водителю, который прошлым летом в Каменском сбил 4-летнего ребенка насмерть, суд вынес приговор.

Об этом говорится в сообщении прессслужбы Днепропетровской областной прокуратуры.

Как сообщала Politeka, трагедия произошла прошлым летом в Каменском. Водитель Mitsubishi Galant на бешеной скорости сбил на нерегулируемом переходе семью: бабушку, мать и 4-летнего ребенка. Взрослые получили тяжелые повреждения. А малышка, к сожалению, умерла.

Водитель свою вину признал частично.

По решению Баглийского районного суда виновник аварии будет наказан заключением сроком на 6,5 лет и лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

В начале этой недели на трассе Борисполь-Днепр-Запорожье произошло жуткое ДТП. Утром 29 ноября столкнулись два автомобиля: "ВАЗ 2108" и "Skoda Oсtavia".

В результате аварии на месте происшествия погиб водитель одной из машин и два его пассажира. Другой участник ДТП-водитель "Skoda Oсtavia" - в тяжелом состоянии был доставлен бригадой скорой в ближайшую больницу.

По информации правоохранителей, водитель "ВАЗ 2108" разворачивался, но из-за плохой видимости на дороге, не заметил другую машину. Столкновения избежать не удалось.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

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