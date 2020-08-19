В Днепропетровской области произошло ДТП, в котором погиб маленький ребенок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, местное интернет-издание, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что в городе Каменское Днепропетровской области 18 августа произошло смертельное ДТП.

По данным СМИ, автомобиль Mitsubishi Lancer двигался по проспекту Свободы в районе дома №79. 26-летний водитель иномарки, который оказался жителем Днепра, превысил скорость, в результате чего сбил трех местных жителей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии пострадали две женщины в возрасте 31 и 50-лет, а 4-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте.

Ранее также сообщалось, что под Харьковом на пешеходном переходе сбили медсестру ВСУ вместе с ребенком. Медицинская сестра Военно-медицинского клинического центра Северного региона находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. Во время ДТП она получила многочисленные травмы: перелом, ушибы, ссадины. Сейчас пострадавшая находится в реанимационном отделении госпиталя и угрозы жизни женщины нет. Ребенок не пострадал и находится с отцом.

Напомним, скорая сбила пешехода в Днепре: подробности и кадры с места.

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