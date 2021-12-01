Студенты высших учебных заведений постепенно возвращаются к привычной форме обучения. По крайней мере некоторых из них.
Так, согласно
Соответствующий приказ был подписан ректором учебного заведения. Согласно документу, занятия в I семестре до конца года будут в дистанционном режиме. В таком же формате будет проведена и экзаменационная сессия. Однако защиту курсовых работ разрешено проводить как в очном, так и дистанционном режиме. Соответствующее решение принимает каждый факультет отдельно.
Внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях: "Как-то так..."
Жизнь звезды шоу "X-Фактор" и "Голос" трагически оборвалась: "Затянуло в конвейер"
На Киев обрушился ураган, страдают многоэтажки: кадры ЧП
Вертолет с пограничниками рухнул на землю, много жертв и раненых: первые подробности
Участник шоу "Маска" нарушил правила, разозлив Полякову и Дзидзьо: "Пусть вылетает..."
В дистанционном формате также будет проведена аттестация студентов-иностранцев, находящихся за пределами Украины. А вот аттестация студентов выпускающих курсов магистерского уровня должна состояться в очном режиме с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических требований.
А вот учеба во II семестре уже начнется в очном режиме.
Студенты Днепровского национального университета начали учиться дистанционно еще в конце сентября. Тогда Днепр перешел в "оранжевый уровень" эпидемиологической опасности.
Напомним, изменены условия поступления в днепровские вузы: в МОН рассказали о нововведениях
Также Politeka писала, что абитуриентов добили новыми правилами, как теперь можно поступить в ВУЗ