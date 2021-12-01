Студенты высших учебных заведений постепенно возвращаются к привычной форме обучения. По крайней мере некоторых из них.

Так, согласно сообщению Информационно-аналитического агентства Днепровского национального университета имени Олеся Гончара очное обучение будет возобновлено со второго семестра.

Соответствующий приказ был подписан ректором учебного заведения. Согласно документу, занятия в I семестре до конца года будут в дистанционном режиме. В таком же формате будет проведена и экзаменационная сессия. Однако защиту курсовых работ разрешено проводить как в очном, так и дистанционном режиме. Соответствующее решение принимает каждый факультет отдельно.

В дистанционном формате также будет проведена аттестация студентов-иностранцев, находящихся за пределами Украины. А вот аттестация студентов выпускающих курсов магистерского уровня должна состояться в очном режиме с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических требований.

А вот учеба во II семестре уже начнется в очном режиме.

Студенты Днепровского национального университета начали учиться дистанционно еще в конце сентября. Тогда Днепр перешел в "оранжевый уровень" эпидемиологической опасности.

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