В Днепре, из-под бетонных плит было спасено пять маленьких щенков, еще двоих должны достать до конца недели.
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На этой неделе стало известно о нескольких щенков, которые жили в коммуникационном колодце, отверстие которого было закрыто тяжелой бетонной плитой. К тому времени, когда волонтеры узнали о ситуации несколько щенков умерли. Однако неравнодушным удалось отодвинуть тяжелую бетонную плиту. Это дало возможность хотя бы бросать животным пищу. лишь бы они не умерли с голоду. А тем временем волонтеры продолжали искать возможности спасти щенков. Ведь они не могли провести всю жизнь в бетонной ловушке.
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Одной из волонтеров организации, девушке Даше, удалось пролезть в небольшую лазейку и наконец попасть в колодец, глубина которого была более двух метров. Пять щенков удалось выманить и поднять на поверхность, одного из них сразу забрали местные жители. Еще двое маленьких "пленных" забились настолько далеко, что волонтер не смогла их достать. Однако в "Ковчеге" заверили, что до конца недели их отловят.
Напомним,
Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.
Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.