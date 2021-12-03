В Днепре, из-под бетонных плит было спасено пять маленьких щенков, еще двоих должны достать до конца недели.

Об этом сообщили волонтеры организации по защите животных "Ковчег" на своей Facebook-странице.

На этой неделе стало известно о нескольких щенков, которые жили в коммуникационном колодце, отверстие которого было закрыто тяжелой бетонной плитой. К тому времени, когда волонтеры узнали о ситуации несколько щенков умерли. Однако неравнодушным удалось отодвинуть тяжелую бетонную плиту. Это дало возможность хотя бы бросать животным пищу. лишь бы они не умерли с голоду. А тем временем волонтеры продолжали искать возможности спасти щенков. Ведь они не могли провести всю жизнь в бетонной ловушке.

Одной из волонтеров организации, девушке Даше, удалось пролезть в небольшую лазейку и наконец попасть в колодец, глубина которого была более двух метров. Пять щенков удалось выманить и поднять на поверхность, одного из них сразу забрали местные жители. Еще двое маленьких "пленных" забились настолько далеко, что волонтер не смогла их достать. Однако в "Ковчеге" заверили, что до конца недели их отловят.

Напомним, 200-килограммовое животное упало в колодец на Харьковщине: кадры с места

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