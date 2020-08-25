На реабилитацию понадобилось несколько месяцев

В Днепре спасли жизнь собаке, над которой ужасно поиздевался живодер

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Facebook-сообщество "Приют для животных "ДРУГ" Днепр".

Пес по кличке Арманд пострадал от рук живодера, однако благодаря неравнодушным днепрянам он смог выжить.

Известно, что несколько месяцев назад житель Васильковки Днепропетровской области привязал собаку к автомобилю и таскал ее по селу на большой скорости.

Местные жители заметили этот кошмар, остановили водителя и освободили животное. В результате таких издевательств у собаки были в кровь счесаны лапы, она не могла самостоятельно передвигаться.

Местные сообщили о живодере полицейским, а спасением жизни собаки занялись волонтеры. Спустя несколько месяцев сложной реабилитации пес Арманд снова стал энергичным и доброжелательным.

В понедельник животное уже отправили в приют "Друг". Ветеринары полностью восстановили двигательные функции Арманда, он выглядит очень оживленно и бодро. Волонтеры рассказали, что пес все также верит людям и выглядит жизнерадостным.

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