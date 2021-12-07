Вся информация сейчас проверяется

Вчера перцовый баллончик, сегодня минирование. В 130 школе Днепра снова не спокойно.

Об этом сообщает "Информатор".

Утром на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в помещении одной из школ города заложена бомба. На место происшествия сразу выехали оперативно-следственные сотрудники, спасатели и врачи скорой помощи.

Правоохранители оперативно эвакуировали учеников и учителей школы. Учебный процесс приостановлен. К работе также привлекли кинологов, которые должны обследовать территорию учебного заведения на наличие взрывоопасных веществ.

Как подчеркивают полицейские, за ложную информацию о минировании предусмотрена уголовная ответственность.

Вчера, в этой школе уже произошло ЧП. Как сообщала Politeka, во время детских шалостей, кто-то случайно распылил перцовый баллончик. Едкое вещество попало на семиклассницу. Однако ни учителя, ни родители девочки официально к врачам не обращались.

Сотрудники правоохранительных органов, сейчас проводят расследование и выясняют, как опасный предмет оказался в стенах учебного заведения.

Напомним, "Детям трудно дышать": ЧП в киевской школе, на место срочно вызвали полицию

Как сообщала Politeka, в Киеве на пенсионера напали в собственной квартире, фото.

Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.