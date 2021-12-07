Вчера перцовый баллончик, сегодня минирование. В 130 школе Днепра снова не спокойно.
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Утром на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в помещении одной из школ города заложена бомба. На место происшествия сразу выехали оперативно-следственные сотрудники, спасатели и врачи скорой помощи.
Правоохранители оперативно эвакуировали учеников и учителей школы. Учебный процесс приостановлен. К работе также привлекли кинологов, которые должны обследовать территорию учебного заведения на наличие взрывоопасных веществ.
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Как подчеркивают полицейские, за ложную информацию о минировании предусмотрена уголовная ответственность.
Вчера, в этой школе уже произошло ЧП. Как сообщала Politeka, во время детских шалостей, кто-то случайно распылил перцовый баллончик. Едкое вещество попало на семиклассницу. Однако ни учителя, ни родители девочки официально к врачам не обращались.
Сотрудники правоохранительных органов, сейчас проводят расследование и выясняют, как опасный предмет оказался в стенах учебного заведения.
Напомним, "Детям трудно дышать": ЧП в киевской школе, на место срочно вызвали полицию
Как сообщала Politeka, в Киеве на пенсионера напали в собственной квартире, фото.
Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.