В помещении одной школ Днепра ученики распылили перцовый баллончик. Есть пострадавшая.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха. Дніпро".

Инцидент произошел во время проведения уроков в днепровской школе №130. По информации департамента гуманитарной политики, учащиеся 7 класса во время шалостей случайно распылили перцовый баллончик. Едкий газ попал на одну из учениц. В связи с чрезвычайным происшествием школьников отпустили домой.

К врачам пострадавшая или кто другой из учеников не обращались - такую версию озвучили в администрации учебного заведения. Однако вскоре в интернет-сети появилось видео, где под зданием школы стоит скорая помощь.

На место происшествия прибыли полицейские. Именно они должны выяснить все обстоятельства происшествия и, самое главное, как опасный предмет попал в руки ребенка.

В начале учебного года в одной из киевских школ произошло похожее чрезвычайное происшествие. Тогда также кто-то распылил перцовый баллончик. Свидетели рассказали, что из здания начали массово выводить детей. Некоторым из них было трудно дышать, они жалели разно появившийся кашель.

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