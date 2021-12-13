В Днепре умер Ярослав Кочин - волонтёр, настоящий мужчина и патриот.
Об этом сообщил в Фейсбуке Виталий Матухно. Сердце Ярослава остановилось в пятницу, 10 декабря.
Мужчина спас не одну жизнь, люди благодарят его по сей день.
Виталий Матухно сообщил, что Ярослав попал в больницу - он довольно долго боролся за свою жизнь, пытался победить болезнь, но, к сожалению, его сердце остановилось.
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Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области за минувшие сутки в области зафиксировали летальные случаи от ковида.
По официальной информации за минувшие сутки закфиксирован 21 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из которых 15 женщин и 6 мужчин, среди них 2 ребенка.
Состояние больных удовлетворительное, 19 человек находятся на самоизоляции, в больницы госпитализированы 2 человека.
Умерли: женщина, 59 лет, жительница Генического района и женщина, 58 лет, жительница Каховского района - у них была пневмония и Covid-19.
Напомним, днепряне продолжают болеть ковидом: неутешительные данные по области
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