За минувшие сутки врачами Днепра было зафиксировано 164 новых случаев заболеваемости на коронавирус.
Об этом
По состоянию на утро 10 декабря в городских больницах продолжают лечение от коронавірусної инфекции 479 пациентов, более 3,5 тысячи днепрян лечатся дома. Выздоровел 440 горожан.
К сожалению, зафиксированы летальные исходы. За минувшие сутки умерло 11 человек.
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С 7 декабря Днепропетровская область перешла в "желтую" зону эпидемиологической опасности. Однако, согласно решению Кабинета министров, именно с этого дня были усилены карантинные правила именно для "желтого" уровня.
Больше всего ограничений касается невакцинированных лиц. Им запрещено посещать общественные места. такие как ТРЦ, кинотеатры, спортзалы и тому подобное.
Работа образовательных учреждений разрешена. только в том случае, когда все работники вакцинированы. Исключения люди, имеющие противопоказания к вакцинации - это должно быть подтверждено документально.
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