За минувшие сутки врачами Днепра было зафиксировано 164 новых случаев заболеваемости на коронавирус.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Днепровского городского совета " Карантин. Днепр".

По состоянию на утро 10 декабря в городских больницах продолжают лечение от коронавірусної инфекции 479 пациентов, более 3,5 тысячи днепрян лечатся дома. Выздоровел 440 горожан.

К сожалению, зафиксированы летальные исходы. За минувшие сутки умерло 11 человек.

В то же время по данным Министерства здравоохранения, В Днепропетровской области за минувшие сутки заболело 742 человека. Это почти вдвое больше чем за предыдущие сутки. Тогда заболевших было 474. Летальных случаев в области зафиксировано - 57.

С 7 декабря Днепропетровская область перешла в "желтую" зону эпидемиологической опасности. Однако, согласно решению Кабинета министров, именно с этого дня были усилены карантинные правила именно для "желтого" уровня.

Больше всего ограничений касается невакцинированных лиц. Им запрещено посещать общественные места. такие как ТРЦ, кинотеатры, спортзалы и тому подобное.

Работа образовательных учреждений разрешена. только в том случае, когда все работники вакцинированы. Исключения люди, имеющие противопоказания к вакцинации - это должно быть подтверждено документально.

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