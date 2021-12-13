В Кривом Роге из-за невыплаты зарплаты и «ковидных» выплат протестуют медики.
Акция проходит возле приемного отделения больницы, сообщает "Суспільне".
По словам врачей, последние три месяца они не получали выплаты за работу с пациентами с ковидом.
Также медики рассказали, что за сентябрь они получили 65%, за октябрь и ноябрь не получили и вовсе.
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Кроме того, врачи не получали премий и выплат на оздоровление.
И. о. главного врача Игорь Криштопа рассказал, что задержки с выплатами связаны с объединением двух заведений, 8-й и 16-й больниц, в одно.
"До конца недели все сотрудники получат зарплату и все «ковидные», которые им должны», – сказал он.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области за минувшие сутки в области зафиксировали летальные случаи от ковида.
По официальной информации за минувшие сутки закфиксирован 21 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из которых 15 женщин и 6 мужчин, среди них 2 ребенка.
Состояние больных удовлетворительное, 19 человек находятся на самоизоляции, в больницы госпитализированы 2 человека.
Умерли: женщина, 59 лет, жительница Генического района и женщина, 58 лет, жительница Каховского района - у них была пневмония и Covid-19.
Напомним, днепряне продолжают болеть ковидом: неутешительные данные по области
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