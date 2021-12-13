В Днепре пенсионер с ножом набросился на свою возлюбленную в подъезде жилого дома.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

В январе 2020 года на Левобережном-3 мужчина набросился на знакомую возле ее подъезда - он нанес ей ножевое ранение в шею.

Выяснилось, что ранее они поссорились, когда потерпевшая заявила, что не хочет продолжать с ним отношения. Тогда пенсионер решил ее убить.

Медики не смогли спасти женщину - она умерла от потери крови.

Судебное разбирательство продолжалось почти 2 года, так как свою вину 62-летний мужчина не признал.

6 декабря суд вынес приговор преступнику.

Теперь подозреваемый проведет 14 лет за решеткой. У погибшей остался несовершеннолетний сын.

Ранее сообщалось, что жуткое развлечение устроил себе на днях в Днепре местный житель.

В одном из дворов Шевченковского района города 34-летний житель нападал на прохожих с ножом.

Сначала он напал на 38-летнего мужчину - ему было нанесено несколько ударов руками и ногами в живот. По сообщению медиков удар был настолько сильным, что врачам пришлось удалить селезенку.

Вскоре он набросился сразу на двух человек, проходивших мимо него. Ножевые ранения получили 25-летний и 61-летний мужчины.

Пострадавшие были направлены в местную больницу. Затем дебошир бросился с ножом на 45-летнего мужчину. Он получил от нападавшего несколько ножевых ранений в спину. Ему также понадобилась помощь медиков. Врачи диагностировали у него колото-резаное ранение грудной клетки.

Напомним, на Днепропетровщине завелся опасный "гость", что известно: Проникает в дома ночью.

Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.