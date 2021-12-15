У медработников Кривого Рога есть все шансы получить задолженность по зарплате уже в ближайшие дни.
Как сообщала Politeka, в начале этой недели врачи и другие медицинские работники городской больницы №16 устроили акцию протеста. Главные требования - выплата задолженности заработной платы и доплаты за работу с пациентами, болеющими ковидом. А также премий и выплат на оздоровление. По словам медиков, задолженность достигает трех месяцев.
Ситуация должна нормализоваться уже к началу следующей недели. По крайней мере так общает руководитель Криворожского горздравотдела Константин Мурашко,
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Уже проведены переговоры с представителями Восточного офиса Национальной службы здоровья Украины. По словам чиновника, в документах были допущены ошибки, которые не позволили вовремя выдавать медицинским работникам начисленные им выплаты. Однако все уже исправлено. И до конца этой недели городская больница №16 получит 16 миллионов гривен для выплат за ковидных пациентов.
За минувшие сутки в Кривом Роге зарегистрировано 90 новых больных коронавирусной инфекцией.
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