На днях на остановках общественного транспорта появились новые пиктограммы с маршрутами и названиями остановки. Согласно принятым стандартам название остановки должно изображаться транслитерацией латиницей. Однако с одной остановкой произошел казус, сообщает Depo.Днепр.

Название остановки общественного транспорта " ЦУМ "было переведено, как" CUM", что в переводе с английского означает эякуляцию. Внимательные днепряне заметили такую "неприятность" и фотографии почти сразу разошлись по социальным сетям. Пользователи которых не выбирая выражения, пристыдили коммунальщиков.

К чести последних, ошибку исправили практически сразу. Сейчас на остановке наклеены специальные плашки. А в дальнейшем планируют изменить название остановки на "Центральный универмаг". Тогда будет другая транслитерация.

Как ранее сообщала Politeka, на днях в Днепре возле мусорного бака были замечены горы неиспользованных презервативов. Почему эти средства контрацепции да еще и в таком количестве появились помойке доподлинно не известно. Однако, ранее такие презервативы безвозмездно раздавали волонтеры в день борьбы со СПИДом. Среди основных причин-истечение срока годности.

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