На днях на остановках общественного транспорта появились новые пиктограммы с маршрутами и названиями остановки. Согласно принятым стандартам название остановки должно изображаться транслитерацией латиницей. Однако с одной остановкой произошел казус,
Название остановки общественного транспорта " ЦУМ "было переведено, как" CUM", что в переводе с английского означает эякуляцию. Внимательные днепряне заметили такую "неприятность" и фотографии почти сразу разошлись по социальным сетям. Пользователи которых не выбирая выражения, пристыдили коммунальщиков.
К чести последних, ошибку исправили практически сразу. Сейчас на остановке наклеены специальные плашки. А в дальнейшем планируют изменить название остановки на "Центральный универмаг". Тогда будет другая транслитерация.
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