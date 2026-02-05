Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області вже позначається на вартості тепличних овочів у супермаркетах, повідомляє Politeka.net.

Покупці фіксують суттєве подорожчання окремих товарів у роздрібних мережах регіону.

Найбільше зросли ціни на томати. За останні тижні їхня вартість підвищилася швидше, ніж у випадку інших овочів закритого ґрунту, що одразу помітили споживачі.

Експерти пояснюють ситуацію завершенням сезону тепличного вирощування. Пропозиція на внутрішньому ринку скоротилася, а попит залишився стабільним, що створює додатковий тиск на ціни.

Велику роль відіграють імпортні поставки. Товари з-за кордону надходять обмеженими партіями, а середня ціна привезених томатів за останній тиждень піднялася приблизно на 20%. Торговельні мережі вже врахували це у власних цінниках.

Схожа ситуація спостерігається і з огірками. Низькі залишки продукції та активні закупівлі ритейлерів змушують продавців піднімати вартість.

Фахівці підкреслюють, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області носить сезонний характер. Наразі неможливо швидко збільшити виробництво, тому різниця у цінах на однакові овочі між магазинами залишається помітною.

Аналітики радять споживачам порівнювати пропозиції різних торговельних мереж і планувати покупки заздалегідь, щоб зменшити витрати під час обмеженої доступності тепличної продукції.

Крім того, у Дніпропетровській області люди також мають можливість отримати безкоштовні продукти. Йдеться про роздачу продуктових коробок, розрахованих на 30 днів. Такий набір покриває близько 60% середньої місячної норми калорій.

Джерело: AgroReview.

