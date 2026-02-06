Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області не очікується, але ринок змушений пристосовуватися до зростання цін на популярні плоди.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області поки що не загострюється, однак споживачі вже відчувають підвищення цін на яблука, повідомляє Politeka.

Наразі загальний запас фруктів у регіоні достатній, проте стрімке здорожчання окремих сортів змушує жителів планувати покупки уважніше. В Україні та Польщі кількість яблук у сховищах зменшилася, а високий попит на експортні партії підштовхує ціни вгору.

Аналітики відзначають, що втрати врожаю через заморозки та складнощі з правильним зберіганням обмежують пропозицію якісних плодів. Особливо це стосується фруктів преміальної категорії, де ринок вже адаптується до нових цінових максимумів.

Додатково на вартість впливають удари по енергетичній інфраструктурі та використання дизель-генераторів для підтримки роботи холодильних камер, що значно збільшує собівартість продукції, пояснюють експерти.

Ситуація у Європі демонструє різні тенденції. У Нідерландах та Бельгії запаси фруктів достатні, що стримує локальні коливання вартості, тоді як у східноєвропейських країнах дефіцит яблук відчутний. Польські фермери після святкового сезону обмежені запасами, що також впливає на цінову політику.

Фахівці прогнозують, що в лютому тиск на ціни посилиться через скорочення запасів у США та логістичні труднощі в портах. Власні канали збуту стають критично важливими: дешевші промислові яблука залишаються доступними, а преміальні сорти продовжують дорожчати.

Таким чином, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області не очікується, але ринок змушений пристосовуватися до зростання цін на популярні плоди.

Мешканцям радять заздалегідь планувати закупівлі та звертати увагу на якість продукції, щоб уникнути неприємних сюрпризів і залишатися впевненими у доступності фруктів.

