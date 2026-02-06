Подорожчання продуктів у Дніпрі торкнулося одразу кількох базових категорій, тому розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання продуктів у Дніпрі упродовж січня зафіксували на бакалії, консервах та хлібо-булочних виробах, що відображено у середніх цінах і показниках споживчих індексів, повідомляє Politeka.

Про подорожчання продуктів у Дніпрі свідчать дані з офіційного сайту Мінфіну.

Зокрема, середня ціна на олію Олейна рафіновану об’ємом 850 мл у січні становить 89,23 грн, тоді як у грудні 2025 року середній показник був на рівні 84,83 грн.

У торговельних мережах різниця між цінниками залишалася відчутною. Станом на 28.01.2026 в Auchan така олія коштувала 91,10 грн, у Megamarket її продавали за 90,60 грн, а в Novus ціна була нижчою і становила 85,99 грн.

Відчутні зміни зафіксували і в сегменті рибних консервів. Середня вартість шпротів Аквамарин в олії вагою 150 гр у січні склала 80,75 грн, тоді як у грудні 2025 року середньомісячний показник був 72,89 грн.

У магазинах різниця є значною. В Auchan у січні такі шпроти коштують 96,90 грн, а в Megamarket ціна є нижчою і становить 64,60 грн.

За даними Мінфіну, індекс споживчих цін на шпроти у січні 2026 року досяг 108,28 відсотка, що означає зростання середніх на 8,28 відсотка порівняно з попереднім місяцем.

Подорожчання продуктів у Дніпрі помітне і на полицях з хлібо-булочними виробами, зокрема на батоні Київському Нарізному вагою 500 гр.

Середній цінник на цей вид хліба у січні 2026 року становить 37,17 грн, тоді як у грудні середній показник був нижчим і дорівнював 36,01 грн.

У торговельних мережах станом на 28.01.2026 в Auchan батон продавали за 35,80 грн, а в Novus ціна сягала 38,54 грн. У грудні ці ж магазини пропонували батон за 35,80 грн та 36,21 грн відповідно.

