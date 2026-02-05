Після перевірки даних ухвалюється рішення про нарахування грошової допомоги на проживання для ВПО в Дніпропетровській області.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області у 2026 році надаватиметься за оновленими правилами, повідомляє Politeka.

Інформацію підтверджує Пенсійний фонд України.

Фінансова підтримка призначена для внутрішньо переміщених осіб, які відповідають визначеним критеріям і подали відповідну заяву. Виплати розраховані на пів року з можливістю продовження за дотримання умов програми.

Основний критерій участі — середній дохід родини за попередній квартал, який не має перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність. Станом на 1 січня 2026 року показник складає 2 595 гривень, а гранична сума на одну особу — 10 380 гривень.

Водночас частина переселенців отримує допомогу незалежно від доходу. Це пенсіонери з встановленими виплатами, люди з інвалідністю першої або другої групи, діти з особливими потребами, сироти та молодь до 23 років без батьківського піклування, а також опікуни й прийомні родини.

Оформлення здійснюється через органи соціального захисту. Заявник подає документи, що підтверджують статус переселенця та рівень доходів. Після перевірки інформації ухвалюється рішення про нарахування коштів. Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області.

У Пенсійному фонді підкреслюють: програма частково компенсує витрати на оренду житла, харчування та щоденні потреби, допомагаючи переселенцям швидше адаптуватися, відновити побут і знайти роботу в нових умовах.

Регулярне отримання допомоги дозволяє стабілізувати сімейний бюджет і планувати щомісячні витрати без непередбачених проблем.

