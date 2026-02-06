Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області стало частиною нового експериментального проєкту.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області надається для людей із обмеженою мобільністю, які після завершення медсестринського догляду не можуть одразу повернутися до повністю самостійного життя, повідомляє Politeka.

Про старт проєкту проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності України.

У відомстві зазначили, що нова послуга орієнтована на людей, які через стан здоровʼя потребують проміжного етапу підтримки між лікуванням і поверненням до звичного побуту.

Для таких внутрішньо переміщених осіб держава гарантує можливість проживання у спеціально облаштованих приміщеннях строком до 12 місяців.

Таке житло для ВПО у Дніпропетровській області надається безкоштовно, а фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету.

У міністерстві наголошують, що безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області не обмежується лише тимчасовим розміщенням.

Послуга включає забезпечення помешканнням із необхідними побутовими умовами, можливість самостійно готувати їжу та отримувати допомогу у веденні домашнього господарства.

Окремий акцент зроблено на розвитку соціальних навичок і підтримці людей у вирішенні складних життєвих ситуацій, з якими вони стикаються після втрати домівки через війну.

За потреби до надання допомоги можуть залучатися фахівці або служби незалежно від форми власності, що дозволяє підлаштовувати підтримку під індивідуальні потреби кожної людини.

Надавати послугу проживання для маломобільних переселенців можуть як фізичні, так і юридичні особи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки.