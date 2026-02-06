Фахівці ДТЕК оголосили про додаткові графіки відключення світла в межах Дніпропетровської області на ці вихідні – 7 та 8 лютого 2026 року.

Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 7 та 8 лютого 2026 року, пише Politeka.

Мова йде про часткові знеструмлення, повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електричних мережах регіону, які можуть діяти додатково до стабілізаційних.

Зокрема додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області у суботу та неділю, 7 та 8 лютого, торкнуться Царичанської селищної територіальної громади, повідомляє Politeka. Обмеження електропостачання протягом двох днів діятимуть із 8:00 до 18:00 у таких населених пунктах:

Лисківка (деякі будинки по вулицях Берегова, Гагаріна, Лісна, Межова, Молодіжна, Центральна, пров. Береговий, Центральний);

Драгівка (вул. Заорільська, Зелена, пров. Озерний, Заорільський).

Повний список адрес, яких торкнуться знеструмлення, шукайте на офіційному сайті громади.

Крім того, в неділю, 8 лютого, в Дніпропетровській області додаткові графіки відключення світла також будуть застовувати в таких населених пунктах:

Гречані Поди, Олександрівка, Калинівка, Водяне, Нове Життя – з 8:00 до 18:00;

Божедарівка (вул. Паркова, 2-4, 6, 9-16) – з 8:00 до 14:00;

Королівка (частина будинків по вулицях Активна, Кримська, Молодіжна, Пушкіна, Рахівнича) – орієнтовно з 8:00 до 18:00.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.