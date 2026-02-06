Робота для пенсіонерів у Кривому Розі наразі пропонується в найрізноманітніших сферах.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі стає доступнішою завдяки роботодавцям, які цінують практичний досвід та відповідальність старших працівників, повідомляє Politeka.

На локальному ринку з’являються вакансії з різним навантаженням і гнучкими умовами.

На платформі work.ua оприлюднили кілька актуальних пропозицій для людей пенсійного віку. Зокрема, автотранспортна компанія «Атлас Авто Транс АГ» відкрила набір охоронців. Завдання включають контроль доступу, огляд території, спостереження за об’єктами та реагування на позаштатні ситуації.

Підприємство готове розглядати кандидатів без попереднього стажу, адже передбачене навчання на місці. Графік змінний, оплата — від 7 000 до 10 000 гривень. Оформлення офіційне, з наданням соціальних гарантій.

Ще одна робота для пенсіонерів у Кривому Розі доступна на АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» групи «Метінвест». Підприємство шукає електрогазозварників для виконання ручного, дугового та газового зварювання складних конструкцій і трубопроводів.

Серед вимог — наявність профільного посвідчення та практичні навички, а досвід від одного року буде перевагою. Заробітна плата становить від 23 800 до 29 800 гривень, виплати здійснюються офіційно.

Додаткові можливості пропонує ТОВ «СервісРестГруп», яке обслуговує промислові майданчики міста. Вакансія мийника посуду передбачає підтримку чистоти на кухні, догляд за інвентарем та роботу в їдальні. Оплата коливається в межах 8 000–9 000 гривень на місяць, а умови підходять для збереження активного ритму без надмірного фізичного навантаження.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: що потрібно зробити для отримання допомоги.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Дніпрі: де і за які навички платять до 26 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпрі: базові товари різко додали в ціні.