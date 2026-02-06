Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області допомагає родинам покрити базові потреби.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачена в межах програми «Тепла зима» і надається для підтримки родин у підготовці до холодного сезону, повідомляє Politeka.

Кабінет Міністрів України виділив 4,3 млрд гривень для понад 660 тисяч домогосподарств у 2025/2026 році. Кожне отримає 6 500 гривень на цільове використання.

Перевага надається малозабезпеченим сім’ям, переселенцям, дітям під опікою, сиротам, людям з інвалідністю та одиноким пенсіонерам із надбавкою на догляд. Особливу підтримку отримають ВПО з обмеженими можливостями І групи.

Виплата відбувається автоматично тим, хто вже отримує соціальні послуги. Кошти надходять на соціальні рахунки або «Дія.Картку» без необхідності додаткових заяв чи черг.

Фінанси можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання продуктів, ліків, транспорт або теплий одяг. Знімати гроші готівкою чи передавати іншим заборонено. Використати їх потрібно протягом 180 днів із моменту нарахування.

Уряд підкреслює, що отримання допомоги не впливає на житлові субсидії чи інші соціальні виплати. Спеціалісти попереджають про шахрайські повідомлення з підробними посиланнями, які пропонують «зареєструватися» для отримання коштів.

Для максимального ефекту фахівці радять планувати витрати заздалегідь і використовувати кошти строго за призначенням.

